خادم الحرمين يوافق على شمول قوائم انتظار بنك التسليف بالأمر الملكي بالإعفاء من 24 قسطاً

رفع مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار د. إبراهيم الحنيشل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - على موافقته إعفاء من كانوا على قوائم الانتظار في برنامج القروض الاجتماعية لبنك التسليف.

وقال: "إن هذا الإعفاء يأتي امتداداً لحرصه - حفظه الله ورعاه - على توفير الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لأبناء هذا الوطن"، كما أعرب عن شكره لوزير المالية د.إبراهيم العساف، ولنائبه رئيس مجلس إدارة البنك د.حمد البازعي على سعيهم لكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

وبارك د.الحنيشل للذين شملهم هذا الإعفاء، وقال: "إن التنفيذ سيكون سريعاً".

وكشف الحنيشل أن الإعفاء المعلن عنه أمس يخص من كانوا على قوائم الانتظار للحصول على قروض اجتماعية (الأسرة - الزواج - الترميم) حينما صدر الأمر الملكي عام 1432ه بإعفاء المقترضين من بنك التسليف من قسطين لمدة سنتين (24 قسطاً شهرياً)، حيث بلغ عددهم آنذاك 141 ألف مقترض وجميعهم سيعفون من 24 قسطًا، مفيداً أن القيمة الإجمالية لهذا الإعفاء تقدر بأكثر من 2.5 مليار ريال.

وبين أن البنك سيقوم فوراً باستكمال ما يلزم وسيتم رفعها لوزارة المالية خلال مدة لا تزيد على أسبوعين بهدف اعتماد مبلغ الإعفاءات.

وأكد د.الحنيشل للمستفيدين أن جميع البيانات متوفرة لدى البنك وليس هناك حاجة لقيام المستفيدين بمراجعة البنك حيث سيتم حسم المبلغ من حسابات المستفيدين وسيتضح لهم ذلك من خلال الاطلاع على حساباتهم عبر صفحة العميل الشخصية في الموقع الإلكتروني للبنك، حيث يمكن الاستفسار عبر وسائل التواصل المتعددة التي يتيحها البنك على تويتر أو إيميل البنك (info@scsb.gov.sa)