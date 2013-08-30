محافظة الأقصر تطلق اسم خادم الحرمين على أهم ميادينها

أطلقت محافظة الأقصر بصعيد مصر اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، على ميدان التجارة أحد أهم ميادين المحافظة؛ وذلك عرفانا بالدور البارز والبناء للمملكة في دعم مصر ومساندتها والوقوف بجوار الشعب المصري ضد الإرهاب والعنف.

وقال محافظ الأقصر اللواء طارق سعد الدين في تصريح له أمس إن إطلاق اسم "الملك عبدالله بن عبدالعزيز" على أكبر وأهم ميدان بالمحافظة هو أقل تقدير من أهالي الأقصر للملك المفدى الذي أنقذ مصر من براثن القوى الخارجية الطامعة إلى التدخل في الشأن الداخلي لمصر.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم افتتاح الميدان الذي يحمل اسم الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد الانتهاء من تطويره بما يتناسب مع مكانة الملك حيث سيتم وضع صورة مكبرة للملك المفدى بالميدان ودعوة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر السفير أحمد بن عبد العزيز قطان لحضور الافتتاح خلال نهاية شهر سبتمبر القادم.

وكانت قوى وطنية وسياسية في الأقصر قد أصدرت بيانًا وجهت فيه الشكر للمملكة قيادة وشعباً على موقفهم الداعم لمصر حيث امتلأت الشوارع الرئيسة والبنايات بصور خادم الحرمين والتي ذيلت بعبارات المحبة والشكر تقديراً لدوره في دعم ثورة الشعب المصري ضد الإرهاب والعنف.