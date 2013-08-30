بحث العلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس

التقى رئيس المؤتمر الوطنى العام نورى أبو سهمين، وزير خارجية تونس عثمان الجرندى والوفد المرافق له الذى يزور ليبيا حاليا.

وتم فى اللقاء الذى عقد أمس الخميس بمقر ديوان رئاسة المؤتمر فى طرابلس، استعراض العلاقات الثنائية التى تربط البلدين، وسبل دعمها وتطويرها حتى تصل إلى أرقى المستويات.

كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع الحالية فى الساحتين الليبية والتونسية والتى تتعرض إلى مد إرهابى كبير يستهدف إخلال الأمن فيها، الأمر الذى يستوجب التنسيق واتخاذ السبل الكفيلة لإيقاف هذا المد الإرهابى.

وأكد الجرندى فى تصريح له أن علاقات الأخوة التى تربط تونس وليبيا هى علاقات طيبة وقوية ومتينة خاصة بعد الاجتماعات القطاعية التى جرت خلال الفترة الأخيرة خاصة فى مجالات الصحة والتعليم العالى والأمن.