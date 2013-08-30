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ترشيح معلمي مدارس تعليم الكبار بالطائف

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ترشيح معلمي مدارس تعليم الكبار بالطائف ترشيح معلمي مدارس تعليم الكبار بالطائف

    اعتمد مساعد مدير تعليم الطائف لشؤون البنين عبدالرحمن الصخيري، أسماء المعلمين المرشحين للعمل بمدارس تعليم الكبار بإدارة التربية والتعليم بالطائف الابتدائية والمتوسطة والثانوية للعام الدراسي الجديد 1434ه/1435ه.

ودعا الصخيري المعلمين المرشحين إلى سرعة مراجعة إدارة تعليم الكبار لاستلام خطابات التكليف، وللاطلاع على الأسماء والمهام والمدارس، يرجى زيارة الرابط التالي: http://relations.taifedu.gov.sa/wa155.pdf

من جهة ثانية، ينطلق الأسبوع التمهيدي في جميع مدارس البنين والبنات يوم الأحد الموافق 25/ 10/ 1434ه ويستمر لمدة خمسة أيام.

وشدد مدير التعليم بالطائف، الدكتور محمد بن حسن الشمراني على أهمية البداية الجادة والاهتمام الكامل بتهيئة كافة الإمكانيات لاستقبال الطلاب والطالبات الجدد ورعايتهم؛ لدمجهم في الجو المدرسي بسهولة، داعياً إلى معالجة الحالات التي تحتاج إلى علاج بالتعاون مع المرشد الطلابي، وإدارة التوجيه والإرشاد بالإدارة.

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