عيون الأحساء.. تنتظر الاستثمار والجذب السياحي

غيرت الخطوة المشتركة بين هيئة الري والصرف بالاحساء والهيئة العامة للسياحة والآثار الرامية لتطوير وتهيئة ثلاث عيون للماء من ملامح تلك العيون، فغدت تلك العيون من مجرد مصدر للماء إلى موقع " يترقب المهتمون بالشأن السياحي" أن يتحول إلى عنصر سياحي جاذب.

عيون أم سبعة والحارة والجوهرية الموزعة في أحضان أكبر واحة نخيل في العالم ،خلق وجودها وإحاطة النخيل الباسقات بها جمالاً ربانياً أخاذاً يسحر الناظرين ويجبرهم على المكوث طويلاً حتى في أشد ساعات النهار حرارة ، وجاءت التصورات التي وضعتها الهيئة العامة للسياحة والآثار وتبنته هيئة الري والصرف (الجهة المالكة لهذه العيون) لتسهم في تغيير وجه هذه العيون لتصبح مقصداً سياحياً رائعاً متى ما استثمر بالشكل المطلوب الذي يجني ثمره الوطن والمواطن .

طموح

وضعت الهيئة العامة للسياحة والآثار تصورات لتهيئة عيون الماء وتطويرها لتصبح مواقع سياحية جاذبة ، ونجحت هيئة الري في الانتهاء من تطويرها منذ نحو عامين، حيث أنشأت الخدمات الضرورية كدورات المياه والجلسات والمظلات ، فيما دعا زوار هذه العيون إلى أهمية وضع عمال للنظافة، مع التنظيف الدوري لأحواض هذه العيون من الطحالب لتكون جاذبة أكثر للراغبين في الاستمتاع بالسباحة .

ومع الطموح الواسع لدى القائمين على هذه العيون إلا أنهم حريصون على ضمان التوازن بين النشاط أو المنتج السياحي والمحافظة على طبيعة الموقع ،وعدم التأثير على الأداء التشغيلي والصيانة للموقع في أغراض الري.

فكرة التطوير

بحسب الناطق الإعلامي لهيئة الري والصرف فرحان العقيل فإن المشروع الاستثماري المطروح حالياً واسع وشامل، بحيث يمكن يستطيع معه المستثمر من إنشاء مقهى شعبي، ومطاعم، وأنشطة ترفيهية ذات علاقة بتراث الاحساء، وأنشطة ترفيهية مائية أو حدائق مائية، ومتاحف ،أو أي أفكار أخرى مكملة يقترحها المستثمر على ان تكون ذات طابع سياحي ،وذلك في العيون والمساحة المحيطة بها.

خطة استثمارية

تتحدث الخطة الاستثمارية والتسويقية للمشروع بعد الانتهاء من تطوير هذه العيون عن دراسة الأسواق السياحية والمستهدفة، وتصور عن عدد الزوار المتوقع وطبيعة أولئك الزوار ، كما تركز على العوائد الاقتصادية والاجتماعية، وكيفية تسويق المرافق السياحية، وعرض للعوائد الاقتصادية والاجتماعية للتطوير ، كما تحرص على المساهمة في توفير الوظائف،والفرص الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة الحجم . وتقع عيون أم سبعة والحارة والجوهرية على شبكة طرق ممتازة نفذتها أمانة الأحساء، بل إنها هيأت المواقع المحيطة بها بحيث شكلت جهود الأمانة خطوة رائعة أضفت على هذه العيون جمالية كانت في أمس الحاجة لها .

ضوابط

لم يغفل القائمون على تطوير عيون الماء عدداً من الضوابط ومنها التقيد بالاشتراطات البيئية والعمرانية للمشاريع السياحية ،وأهمية مراعاة حوض العين بيئياً وعدم رمي المخلفات أو أي مواد في الحوض،والتخلص ومعالجة المياه الراجعة والمستخدمة من المشروع بشكل بيئي مناسب، وحرصوا على أن تكون تصاميم المنشآت والممرات في موقع الاستثمار متناسقة مع طبيعة الموقع وان تعكس الهوية المعمارية لمنطقة الاحساء.

مياه حارة لتخفيف آلام المفاصل.. وأخرى باردة تطفئ لهيب الصيف

حمامات طبيعية

يعرف زوار واحة الأحساء أنها تحتضن عيوناً للماء عديدة مختلفة في درجات الحرارة، وتحظى هذه العيون بالإقبال صيفاً وشتاءً،ففي فصل الصيف يبحث الناس عن العيون الباردة لإطفاء لهيب وحرارة الطقس وقضاء وقت من المرح واللعب في عيون الجوهرية ،وفي فصل الشتاء يحرص بعض كبار السن للسباحة في البرك الحارة التي يشتهر بها الجزء الشمالي من الاحساء وأشهرها عين أم سبعة التي لا تزال مياهها تتدفق، وفي الماضي كانت "عين نجم " ذات المياه الكبريتية هي أكثر تلك العيون مقصداً للباحثين عن علاج المفاصل ،ويبدي المهتمون بالشأن السياحي تفاؤلهم في أن تصبح هذه العيون أحد أبرز عناصر الجذب السياحي للاحساء .

على أجندة السياح

المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالاحساء علي بن طاهر الحاجي أشار إلى أن تطوير هذه العيون يهدف إلى خلق فرص سياحية وتنمية سياحية مستدامة تعود بالنفع على المواطن،وتوفير أعلى مستوى الخدمات المقدمة للسائح في الأماكن السياحية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المحلي ،وتمثل دعم منظمي الرحلات السياحية من خلال إيجاد منتجات سياحية . وأضاف الحاجي أن عيون الماء بعد تطويرها باتت ضمن أجندة السياح الذين يزورون الأحساء ، حيث وضعت ضمن المسارات السياحية، كما أنها تمثل دعما لمنظمي الفعاليات والمهرجانات لإقامة المهرجانات التي تعكس الطابع الثقافي والتراثي لهذه المواقع ، كما أنها ستسهم بشكل ايجابي اقتصادياً من خلال زيادة أعداد المرتادين لهذه الموقع السياحية وإيجاد فرص عمل مرشدين سياحيين وحرفيين.