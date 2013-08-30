القمر يلتقي المشتري والمريخ ورصد «ضوء البروج».. نهاية أغسطس

أفادت الجمعية الفلكية بجدة أن سماء المملكة ستشهد فجر الجمعة 30 أغسطس ثلاثة من العوالم الجميلة عبر الأفق الشرقي حيث يرصد هلال قمر نهاية شهر شوال يسطع فوق المشتري وإلى أسفله سيقع كوكب المريخ الأحمر.

وسوف يتحرك القمر قريبا إلى المشتري فجر يوم السبت 31 أغسطس حيث سيقع إلى أعلى يمين المشتري، وعند النظر إلى كوكب المشتري من خلال التلسكوب فان أقمار المشتري الأربعة الكبيرة سوف تكون على جانب واحد من الكوكب في مشهد جميل. تلك الأقمار هي "ايوا" و "أوروبا" وهما تقريبا في نفس حجم قمر الأرض، في حين أن "كاليستو" و"جانميد" يزيد قطرهما بحوالي مرة ونصف.

وفي فجر اليوم التالي الأحد 1 سبتمبر يكون هلال القمر انخفض نحو الأفق الشرقي وسيقع بين المشتري و المريخ، وسوف يكون اقرب إلى المشتري منه إلى المريخ.

من ناحية أخرى يعتبر أواخر الصيف ومطلع الخريف أفضل وقت لرؤية ضوء البروج والذي يعرف أيضا بتسمية الفجر الكاذب. والقمر لن يكون موجودا في سماء الفجر خلال الأسبوعين المقبلين، فهذه تعتبر فرصة لرؤية ضوء البروج.

وهناك حاجة أن يكون الرصد في موقع مظلم، حيث يظهر ضوء البروج في شكل هرم متوهج في الأفق الشرقي من السماء، وهو حتى انه يظهر لبني أكثر من ذيل درب التبانة الصيفي المضاء بالنجوم. وهو يكون معظمة مرئي قبل الفجر في هذا التوقيت من العام بسبب انه في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فان دائرة البروج تقع تقريبا مستقيمة على الأفق الشرقي قبل الفجر.

يشار إلى أن ضوء البروج يمكن أن يرصد لما يزيد عن ساعة قبل بداية الفجر الصادق في الانبثاق. انظر إليه بحوالي 120 إلى 80 دقيقة قبل شروق الشمس. وعلى عكس الفجر الصادق لا يوجد ألوان وردية لضوء البروج.