ما أسباب العقم؟

تعددت الأسباب والعقم واحدا، تختلف الأسباب حول الإصابة بالعقم وهناك أسباب تتعلق بالرجال وهناك أسباب أخرى مرتبطة بالنساء، فما أسباب العقم المختلفة؟.

أوضح لنا الدكتور محمد حبيب استشارى أمراض النساء والتوليد أن هناك أسبابا للعقم تحدث نتيجة إحدى العيوب الخلقية والبعض الآخر تكون نتيجة لإحدى السلوكيات الخاطئة التى يقوم بها الإنسان ومن هنا يسهل علاج العقم.

وبين دكتور محمد أن الأسباب تختلف بين الرجال والنساء، فبالنسبة للنساء يحدث العقم بسبب ضعف التبويض حيث يصعب على المرأة إفراز بويضة شهريا من أحد المبايض، وقد يكون هناك انسداد فى الأنابيب أو قنوات المبيض التى تلتقط البويضة عند حدوث التبويض.

وأضاف أن السبب قد يكون وجود عيوب فى بطانات الرحم بحيث يكون الغشاء المبطن للرحم غير مجهز بواسطة هرمونات الجسم لاستقبال البويضة بعد تلقيحها بالحيوانات المنوية، وقد يكون أيضا السبب بالنسبة للنساء فى أن عنق الرحم يمنع دخول الحيوانات المنوية.

وعلى الجانب الآخر بالنسبة للرجال، أشار الدكتور محمد إلى أن العقم عند الرجال قدى يحدث بسبب قلة عدد الحيوانات المنوية، أو عدم قدرته على إيصالها إلى أعلى المهبل، وقد يكون السبب فى ضعف حركتها وعدم قدرتها على اختراق البويضة.

> وقد يحدث العقم بسبب تشوه الحيوانات المنوية أو موتها بشكل سريع فور خروجها.

كما نصح بإجراء الفحوصات اللازمة قبل الزواج لمعرفة إذا ما كانت هناك بعض المشكلات الصغيرة التى يسهل علاجها حتى نصل إلى العلاج فى أسرع وقت.