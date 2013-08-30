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النيابة تقرر حبس البلتاجي لمدة 15 يوما بتهمة التحريض على العنف

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النيابة تقرر حبس البلتاجي لمدة 15 يوما بتهمة التحريض على العنف النيابة تقرر حبس البلتاجي لمدة 15 يوما بتهمة التحريض على العنف

قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية، الليلة، حبس القيادي الإخواني محمد البلتاجي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، والتي انتقل فريق محققيها إليه بسجن ليمان طره، حيث تم التحقيق معه حول قيامه بالتحريض على ارتكاب الجرائم التي وقعت إبان الاعتصام المسلح بميدان النهضة بالجيزة وأحداث العنف بمنطقة بين السرايات.

ونسبت النيابة العامة إلى البلتاجي عددا من الاتهامات، من بينها الانضمام إلى عصابة لغرض إرهابي يتمثل في التحريض على القتل والشروع في القتل لغرض إرهابي، واستعراض القوة والتجمهر والبلطجة وإتلاف المنشآت العامة والخاصة وإضرام النيران في العديد من المباني الحكومية والتي من بينها كلية الهندسة جامعة القاهرة، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة بواسطة الغير.

وقامت النيابة – خلال التحقيقات – بمواجهة البلتاجي بالأدلة المطروحة ضده، والمتمثلة في تحريات أجهزة الأمن التي أشارت إليه بأصابع الاتهام في ارتكاب الجرائم موضوع التحقيقات، وكذا مواجهته بأقوال المجني عليهم والشهود، وما توصلت إليه تحقيقات النيابة حول اشتراكه بالتحريض على تلك الجرائم موضوع التحقيق.

أ ش أ

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