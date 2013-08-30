رئيس الائتلاف الوطنى السورى يدين جميع أسلحة الدمار الشامل

قال رئيس الائتلاف الوطنى السورى إن المجلس يدين أسلحة الدمار الشامل، معلنا بذلك فارقا واضحا عن حكومة الرئيس بشار الأسد، وذلك خلال زيارة لباريس.

وقال أحمد الجربا، الذى التقى اليوم الخميس بالرئيس الفرنسى، إن الائتلاف يعارض بصفة خاصة الأسلحة الكيماوية.

ويأمل الائتلاف إقناع القوى الغربية بتقديم المزيد من الدعم بما فى ذلك السلاح وتتهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا نظام الأسد بالمسئولية عن هجوم كيماوى، قالت منظمة إغاثة دولية إنه أسفر عن 355 قتيلا.

وتنفى الحكومة السورية ذلك، واتهمت وسائل إعلام سورية قوات المعارضة فى منطقة متنازع عليها قرب دمشق باستخدام أسلحة كيماوية ضد قوات الحكومة يوم السبت.