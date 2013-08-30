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وصول أولى طائرات المساعدات السعودية لمتضررى السيول بالسودان

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وصول أولى طائرات المساعدات السعودية لمتضررى السيول بالسودان وصول أولى طائرات المساعدات السعودية لمتضررى السيول بالسودان

وصلت إلى مطار الخرطوم الدولى، مساء اليوم الخميس، الطائرة الأولى ضمن الجسر الجوى الذى تسيره المملكة العربية ، من جملة ثمانى رحلات، دعما لمتضررى السيول والأمطار بالسودان، وذلك تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بإرسال مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة، بمبلغ عشرة ملايين دولار.

وقال السفير السعودى فى السودان فيصل بن حامد معلا، فى تصريح عقب تسليم الشحنة للحكومة السودانية، إن المساعدات تحتوى على مواد إيواء وأغذية وأدوية، إلى جانب السعى لإعادة بعض الآبار التى تأثرت بالسيول والأمطار.

وأكد "معلا" أن ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين، هو تقدير للشعب السودانى الذى يكن له الملك المفدّى كل تقدير واحترام، مشيرا إلى أن هذا هو دأب المملكة فى المحن.

وعبر عدد من المسئولين السودانيين من جانبهم عن تقديرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين، فى مساعدة المتضررين من السيول والأمطار التى ضربت عددا من مناطق السودان.

وأكدوا أن هذه المساعدات تؤكد الدور المحورى للمملكة، فى تقديم المساعدات للمحتاجين فى جميع أنحاء العالم من غير منٍ ولا أذى، سائلين المولى، عز وجل، أن يوفق خادم الحرمين الشريفين فى خدمة الإنسانية.

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مصر 365

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