أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 3 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
فيديو| إيهاب جلال: لم أرفض تدريب الزمالك.. ومستحيل أن أوافق حاليًا -
بالفيديو.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
فيديو| عبد الجليل إمام: الزمالك رشحني لمنصب إداري: «مش مدير كرة» -
البوليساريو وشعار المثليين.. أعلام فجرت أزمات فنية -
قعدة رجالة - شريف سلامة لـ مكسيم ... هو أنا شكلي صايع أوي كده -
قعدة رجالة - إضحك مع إياد وشريف ومكسيم ... زي ما اكون تعبان وإرتحت -
غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجزائر تؤكد أهمية البدء فى عملية سياسية لإنهاء الأزمة فى سوريا

Google+ Print
الجزائر تؤكد أهمية البدء فى عملية سياسية لإنهاء الأزمة فى سوريا الجزائر تؤكد أهمية البدء فى عملية سياسية لإنهاء الأزمة فى سوريا

دعت الجزائر اليوم المجتمع الدولى إلى "تشجيع ودعم" الأطراف السورية المتنازعة، للدخول فى عملية سياسية، بهدف الخروج من الأزمة الحالية وإعادة استتباب الأمن فى سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية- فى بيان لها مساء اليوم الخميس- إن الجزائر تدعو اليوم ـ أكثر من أى وقت مضى ـ المجتمع الدولى لتشجيع ودعم الأطراف السورية على الانخراط فى العملية السياسية بهدف الخروج من الأزمة، وإحلال السلام وتحقيق الاستقرار وإعادة التماسك، ومن أجل تقدم الشعب السورى الشقيق.

وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أن الجزائر لم تتوان عن التذكير بأن الحوار السياسى الشامل هو خطوة أساسية لا غنى عنها من أجل الوصول إلى حل توافقى للأزمة فى سوريا.

وأعربت الجزائر عن رفضها لأى تدخل عسكرى فى بلد ذى سيادة خارج إطار القانون الدولى.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية ـ فى هذا الصدد ـ بأن الجزائر كانت عام 1997 فى صدارة الدول التى ساهمت فى إعداد وتبنى اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، وأكدت عدم مشروعية استخدام هذا السلاح من أسلحة الدمار الشامل، وهو الحد الذى لا يمكن للدولة أن تتجاوزه إلا إذا انتهكت القانون الدولى وانتهكت البند الخاص بالعلاقات الدولية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365