استقالة مراسل "الجزيرة مباشر مصر"بأسوان اعتراضا على عدم مهنية القناة

أعلن على توفيق مراسل قناة الجزيرة مباشر مصر بمحافظة أسوان، استقالته من العمل بالقناة عقب صدور قرار من الحكومة، يفيد بأن قناة الجزيرة مباشر مصر غير مصرح لها بالعمل فى البلاد وأنها تعمل بلا سند قانونى.

وأكد المراسل أن جميع مراسلى قناة الجزيرة مباشر مصر بالمحافظات لا تربطهم عقود عمل مع القناة، ولكن مع ذلك قرر عدد منهم اليوم إنهاء صلتهم بالقناة بعد إصدار وزارات الإعلام والاستثمار والاتصالات بيانا، يفيد بأن قناة الجزيرة مباشر مصر لا تملك سندا قانونيا لوجودها فى مصـــر، وثبت أنها لم تحصل على أى من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدما لممارسة عملها على الأراضى المصرية، وأنها تستخدم فى ذلك معدات للبث الفضائى لم يرخص لها باستخدامها، علاوة على ما تضمنه البيان بأن القناة تسبب إضرارا بالأمن القومى المصـــــرى، وتهــــدد وحدة البلاد وسلامة التمـاسك الشعبى.

يذكر أن ثلاثة من مراسلى قناة الجزيرة مباشر مصر فى محافظات الأقصر والمنيا وبنى سويف، قد سبق لهم تقديم الاستقالة فى وقت سابق علاوة على استقالة 25 من العاملين فى المقر الرئيسى للقناة بالقاهرة.