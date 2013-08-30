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"المصريين الأحرار" تطلق مبادرة تشكيل جبهة المرأة العربية

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"المصريين الأحرار" تطلق مبادرة تشكيل جبهة المرأة العربية "المصريين الأحرار" تطلق مبادرة تشكيل جبهة المرأة العربية

أطلقت أمانة المرأة بحزب المصريين الأحرار مبادرة لتشكيل جبهة المرأة العربية لدعم ومساندة الثورة المصرية ومكتسبات 30 يونيو، وتأييد خارطة الطريق التى تم وضعها للخروج من الوضع الراهن، ومواجهة الضغوط الداخلية والخارجية التى تتعرض لها من قبل بعض الأطراف الداعمة للجماعات الإرهابية.

ومن المقرر أن يشارك فى الجبهة مثقفات وناشطات وسيدات أعمال عربيات من مصر والسعودية والكويت وسلطنة عمان والإمارات العربية والأردن.

من جانبها قالت منى منير أمينة المرأة بحزب المصريين الأحرار، أن الهدف من تدشين الجبهة خلق آلية قوية للتعاون بين النساء العربيات فى السياسة والاقتصاد، بهدف توجيه استثمارات سيدات الأعمال العربيات إلى دول الربيع العربى التى تعانى اقتصاديا.

وأضافت منى منير، أن الاجتماع الأول للجبهة سوف يتحدد قريبا، وأنه سيتم توجيه الدعوة لجميع الدول العربية التى لم تؤكد مشاركتها فى الجبهة حتى الآن.

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مصر 365

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