المعلمون يعلقون اعتصامهم بالنقابة تحسبا لأحداث الغد

أعلن الدكتور محمد زهران، رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالمطرية، و4 معلمين "هم"يحيى المنشاوى معلم خبير بإدارة السلام التعليمية، وعبد الرؤوف إبراهيم معلم خبير بإدارة دار السلام التعليمية، وأشرف لطفى معلم أول لغة عربية بإدارة السلام التعليمية، وسمير الغريب معلم خبير بإدارة الحدائق التعليمية"، تعليق اعتصامهم، فى خامس أيامه، وذلك بناءً على تعليمات وزارة الداخلية بضرورة عدم تواجد أى تجمعات غداً الجمعة، تحسبا لوقوع أية اشتباكات.

أوضح زهران، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه حرر المحضر رقم: 8 أحوال بنقطة شرطة الجزيرة، التابعة لقسم شرطة قصر النيل، ذكر فيه أنهم قرروا تعليق الاعتصام داخل النقابة بناءً على تعليمات الأمن والقوات المسلحة، مشيرا إلى أنهم أخطروا اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بأنهم سيستأنفوا اعتصامهم داخل النقابة يوم الثلاثاء10 سبتمبر القادم، لحين تطهير النقابة، وتشكيل لجنة لإدارتها، لحين إجراء الانتخابات.

وأضاف رئيس اللجنة النقابية، أنهم أرفقوا هذا المحضر مع الآخر الذى حرروه يوم الأحد الموافق 25 أغسطس، برقم: 5331 بنيابة قصر النيل، والذى أثبتوا فيه تاريخ دخولهم النقابة، وأسباب اعتصامهم، وأكد أنهم اتخذوا هذا القرار عقب تصريح محمد محمود وكيل نقابة المهن التعليمية، بأنه فى حال اختفاء أية مستندات فسيتهمهم بسرقتها، ودعا جموع المعلمين بالتجمع يوم 10 سبتمبر القادم داخل النقابة بالجزيرة لتطهيرها.

وكان قد أعلن الدكتور محمد زهران، اعتصامه داخل مقر النقابة العامة، الأحد الماضى، عقب انتهاء جلسة دعوى حل نقابة المهن التعليمية، بمجلس الدولية، والذى قضى بإحالة الدعوى 68102/67 قضاء إدارى، إلى هيئة مفوضى الدولة، لإصدار التقرير اللازم وبحث الدعوى، للمطالبة بحل نقابة المهن التعليمية.