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السفير إيهاب جمال الدين يتوجه للمغرب الأحد المقبل لبدء ممارسة مهام منصبه

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السفير إيهاب جمال الدين يتوجه للمغرب الأحد المقبل لبدء ممارسة مهام منصبه السفير إيهاب جمال الدين يتوجه للمغرب الأحد المقبل لبدء ممارسة مهام منصبه

يتوجه السفير إيهاب جمال الدين، نائب مساعد وزير الخارجية، إلى الرباط عاصمة المملكة المغربية، يوم الأحد القادم، لتسلم مهام عمله سفيرا فوق العادة ومفوضا لمصر لدى المملكة المغربية، خلفا للسفير أبو بكر حفنى، الذى تنتهى فترة عمله السبت.

وأعرب جمال الدين فى تصريحات صحفية، عن حرصه على الإسهام فى تعزيز العلاقات بين والمغرب، بما يبنى على جهود سفراء مصر السابقين حتى تكون هذه العلاقات عند مستوى تطلعات الشعبين المصرى والمغربى الشقيقين.

وقال إنه يتطلع لترجمة تلك الجهود بصورة عملية على أرض الواقع لتحقيق أواصر الأخوة والتواصل والتراث الدينى المشترك الذى يجمع البلدين الشقيقين، ويذكر أن السفير إيهاب جمال الدين سبق له العمل بوفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف.

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مصر 365

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