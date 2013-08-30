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أشرف ثابت: باترسون ساومت "النور" على قبول "البرادعى" لرئاسة الوزراء

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أشرف ثابت: باترسون ساومت "النور" على قبول "البرادعى" لرئاسة الوزراء أشرف ثابت: باترسون ساومت "النور" على قبول "البرادعى" لرئاسة الوزراء

قال أشرف ثابت القيادى بحزب النور، إن الغرب وأمريكا يريدون استغلال هذا التوقيت والأزمات الحالية لهدم الدولة المصرية، مضيفاً فى لقاء "فيلد مان" مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لاستطلاع رأى الحزب فى الأزمة وجدته يحرضنا على النظام والقوات المسلحة المصرية.

وأضاف ثابت خلال حوار مع برنامج "ممكن " المذاع على قناة "cbc " : "فيلد مان" قال لنا إذا تم الإطاحة بالإخوان الدور عليكم وأكدنا له أن حرصنا على الوطن أهم من أى مكاسب يحصل عليها الحزب .

وأشار إلى أن حزب النور لم ينحز للمعارضة أو للإخوان ولكنه اتخذ طريقا ثالثا وهذا سبب الالتباس الحادث لدى الناس حول مواقف الحزب، مشيرا إلى أن الحزب طرح مبادرة قبل 30 يونيو الماضى لحل الأزمة منذ وجود الرئيس السابق "مرسى" ورفضه الإعلان الدستور والمطالبة بتغيير وكذلك المطالبة بالاستفتاء على مدة ولاية "مرسى ".

وأوضح أن السلفيين هم من كانوا يتلقون رد الفعل الغاضب من أفعال الإخوان والبعض لا يفرق بيننا وبينهم، لافتا إلى أن حزب النور جزء من التيار السلفى وليس كل التيار السلفى وتم توجيه اللوم لأحد قيادات النور لمشاركته على منصة رابعة وقدم استقلته .

وكشف عن أن السفيرة الأمريكية كانت تساوم الحزب على قبول الدكتور البرادعى لرئاسة الوزراء مقابل أى عدد من الوزارات، لافتا إلى أنه عرض على "النور" المشاركة فى حكومة الدكتور الببلاوى ولكنه رفض، مؤكداً على مساندة الحزب للحكومة ودعمها.

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مصر 365

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