«البنتاجون» تعلن وصول مدمرة أمريكية خامسة إلى البحر المتوسط

قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الخميس، إن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية وصلت إلى البحر المتوسط لتحل محل إحدى المدمرات الأربع الموجودة هناك بالفعل . وأضافت المتحدثة، فى تصريحات، أن وصول المدمرة «يو إس إس ستاوت» كان معدًا مسبقًا وإن وصولها ليس مرتبطا بتوجيه ضربة عسكرية محتملة لسورية، وغادرت المدمرة مدينة نورفولك، بولاية فيرجينيا، في 28 أغسطس الماضي، أي قبل 3 أيام من وقوع الهجوم بالغازات السامة في الغوطة بسوريا . ورفضت المتحدثة تحديد الوقت الذي ستحل فيه المدمرة محل إحدى المدمرات الأربع الأخرى التابعة للبحرية الأمريكية والموجودة حاليا في البحر المتوسط. يذكر أن السفينة قادرة على حمل ما يصل إلى 96 صاروخ «كروز توماهوك» وعادة ما تحمل أيضا صواريخ «سي سبارو» المضادة للطائرات وطوربيدات، وتحمل السفن الخمس حوالي 1400 بحار .

شبكةعيونالإخبارية

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