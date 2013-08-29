قرعة دوري أبطال أوروبا: بازل يواجه تشيلسي.. و الارسنال في “مجموعة الموت”

أُجريت اليوم، الخميس، قرعة دوري أبطال اوروبا لموسم 2013\2014 .

وقد جاءت المجموعات الثماني كالتالي:

المجموعة الاولى: مانشستر يونايتد الانجليزي سيكون على رأس المجموعة الأولى ومعه شاختار دونتسيك الاوكراني ، بايرن ليفركوزن الالماني ، ريال سويسداد الاسباني .

المجموعة الثانية: ريال مدريد الاسباني سيكون على رأس المجموعة الثانية مع اليوفنتوس ، غلطة سراي التركي ، كوبنهاغن الدنماركي .

المجموعة الثالثة: بنفيكا البرتغالي سيكون على رأس المجموعة الثالثة ومعه باريس سان جيرمان الفرنسي ، أولمبياكوس اليوناني ، أندرلخت البلجيكي .

المجموعة الرابعة: بايرن ميونخ الالماني سيكون على رأس المجموعة الرابعة ومعه سسكا موسكو ، مانشستر سيتي الانجليزي ، فيكتوريا بلزن التشيكي .

المجموعة الخامسة: تشيلسي الانجليزي سيكون على رأس المجموعة الخامسة ومعه شالكة الألماني وبازل السويسري ، ستيوا بوخارست الروماني .

المجموعة السادسة: ارسنال الانجليزي سيكون على رأس المجموعة السادسة ، ومعه أولمبيك مارسيليا الفرنسي ، بوروسيا دورتموند الالماني ، نابولي الايطالي .

المجموعة السابعة: بورتو اليرتغالي سيكون على رأس المجموعة السابعة ومعه أتلتيكو مدريد الاسباني وزينيت سان بطرسبورغ الروسي ، أوستريا فيين النمساوي .

المجموعة الثامنة: برشلونة الاسباني سيكون على رأس المجموعة الثامنة ، ومعه اسي ميلان الايطالي ، أياكس أمستردام الهولندي ، سيلتيك الاسكتلندي .