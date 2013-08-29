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مراسل الجزيرة بأسوان يعلن استقالته تنفيذًا لقرار وقف البث

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مراسل الجزيرة بأسوان يعلن استقالته تنفيذًا لقرار وقف البث مراسل الجزيرة بأسوان يعلن استقالته تنفيذًا لقرار وقف البث

أعلن “علي توفيق” مراسل قناة الجزيرة مباشر بمحافظة أسوان استقالته من العمل بالقناة عقب قرار  اليوم  بوقف البث لأنه قناة الجزيرة مباشر مصرغير مصرح لها بالعمل في البلاد وأنها تعمل بلا سند قانوني.
> وأكد أن جميع مراسلي قناة الجزيرة مباشر مصر بالمحافظات لا تربطهم عقود عمل مع القناة ، ولكن مع ذلك قرر عدد منهم اليوم إنهاء صلته بها بعد إصدار وزارتى الإعلام والإستثمار والاتصالات بياناً يفيد بان قناة الجزيرة مباشر مصر لا تملك سنداً قانونيا لوجودها في مصـــر.

وثبت أنها لم تحصل على أى من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدما لممارسة عملها على الأراضي المصرية، وأنها تستخدم في ذلك معدات للبث الفضائي لم يرخص لها باستخدامها علاوة علي ما تضمنه البيان بان القناة تسبب اضرارا بالأمن القومي المصـــــري، وتهــــدد وحدة البلاد وسلامة التمـاسك الشعبي.

يذكر أن ثلاثة من مراسلي قناة الجزيرة مباشر مصر في محافظات الأقصر والمنيا وبني سويف قد سبق لهم تقديم الإستقالة في وقت سابق علاوة علي استقالة 25 من العاملين في المقر الرئيسي للقناة بالقاهرة.

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