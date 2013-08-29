بالصور.. ماراثون للفروسية بمطروح ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومى

شهدت مدينة مرسى مطروح ماراثون للفروسية في إطار الإحتفالات بالعيد القومي للمحافظة الذى يواكب ذكرى انتصارات أبناء مطروح في معركة وادي ماجد ودحر قوات الإحتلال الإنجليزي عام 1915.

حضر السباق وأمسية الشعر البدوي اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح واللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح ،والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وبمشاركة عدد من الشعراء و الفرسان بمنطقة الخروبه القريبة من منطقة وادي ماجد.

بدأ الاحتفال بتقديم المحافظ التحية لشهداء معركة وادي ماجد ولأحفادهم وهنأ الجميع بالعيد القومي لمطروح الذي يواكب هذه الذكرى ،كما قدم الشكر لأهالي المحافظة وعمدها ومشايخها وعواقلها الذين اثبتوا حبهم لوطنهم وحفاظهم عليه ، متجاوزين عن أي مصلحة شخصية ، من خلال مبادرة التصالح التي المجتمعي التي تابعها جميع أبناء مصر ، وهي بمثابة دعوة من أبناء مطروح لكل الشعب المصري بأطيافه المختلفة للتصالح ونبذ أي أعمال عنف أو تخريب حفاظا على وطنهم.

وعقب ذلك ألقي عدد من شعراء مطروح قصائد الشعر البدوي التي تمجد وتحكي بطولات أجدادهم وتضحياتهم خلال معركة وادي ماجد

تبع ذلك سباق الفروسية وعروض لمهارات السرعة والتحكم في الخيول المشاركة ، ومدي قدرة الفارس على التحكم فيها.

وفى نهاية الاحتفال قام اللواء بدر طنطاوي محافظ مطروح بتكريم 60 من فرسان مطروح و 5 شعراء وعدد من المشاركين في إقامة ا المهرجان ،وتقديم شهادات تقدير لكل متسابق تقديرا لمشاركتهم الفاعلة في الاحتفالات وظهور مطروح بالشكل اللائق بها.