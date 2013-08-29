المتحدث العسكرى: رئيس الأركان يشيد بجهود القوات المسلحة خلال زيارته لسيناء



> تفقد الفريق صدقى صبحى رئيس أركان حرب القوات المسلحة عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية المشاركة فى القضاء على البؤر الإرهابية والإجرامية وتأمين الأهداف الحيوية والمنشأت الهامة فى سيناء … وأكد على أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى هى المهمة الرئيسية للقوات المسلحة التى لا تهاون فيها وأن القوات المسلحة ستظل دائماً الدرع الواقى والحصن الأمين لهذا الشعب العظيم الذى لا يبخل عن دعم قواته المسلحة .

وذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى إن الفريق صبحى قد أشاد بالتضحيات الغالية التى يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة والتى أسفرت عن تحقيق نجاحات أمنية ساهمت فى عودة الأمن والإستقرار إلى سيناء وكان أخرها قيام عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية فجر اليوم بمداهمة عدد من بؤر الجماعات الجهادية والتكفيرية والتى حققت نجاحاً كبيراً وساعدت على القضاء على العديد من البؤر الإجرامية فى سيناء .

وأدار الفريق صدقى صبحى حواراً مع القوات المشاركة فى التأمين أكد خلاله على الجهود التى قامت القوات المسلحة لحث مؤسسة الرئاسة السابقة على تلبية مطالب الشعب وفق إرادته كما كانت القوات المسلحة أمينه فى النصيحة وحذرت من أن الصراع السياسى سيقود مصر للدخول فى نفق مظلم .

- كما عبر صبحى عن سعادته بالروح المعنوية العالية التى يتمتع بها الأفراد وحرصهم الشديد على المضى قدماً فى تأمين سيناء وتطهيرها من البؤر الإجرامية والعناصر التكفيرية وأنهم على أتم الإستعداد لبذل دمائهم من أجل مصرنا الغالية ، وأعرب عن إعتزازه بجهود أهالى سيناء المخلصين وتعاونهم مع رجال القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على أمن الوطن وإستقراره .