فوساتي: لست قلقا من معرفة كوزمين بإمكانيات لاعبي العين

أكد جورج فوساتي المدير الفني للعين الإماراتي عن صعوبة مواجهة كأس السوبر يوم الجمعة أمام أهلي دبي على ملعب محمد بن زايد، خاصة وأنها المباراة الرسمية الأولى له.

وتولى فوساتي تدريب العين خلفا للروماني أوريليان كوزمين المدير الفني الحالي لأهلي دبي، وذلك في يوليو الماضي.

وعن ذلك قال فوساتي في المؤتمر الصحفي: "معرفة كوزمين لإمكانيات لاعبي فريقي لا تقلقني، فأنا أثق فيهم جميعا وقدرتهم على صناعة الفارق والنجاح في تطبيق فكري".

وأضاف "فترة الإعداد كانت قصيرة، ولكنها مثمرة، ونجحنا في حصد كم معلومات هائلة عن العين في وقت قياسي وقمنا بدراسة الفريق جيدا".

وأشار المدرب الأوروجويائي "أعلم أن مدرب الأهلي قام بذلك أيضا وهو على معرفة كاملة بقدرات لاعبي فريقي، ولكن في المباراة، هناك عناصر مؤثرة سيكون لها الأفضلية".