أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 3 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
فيديو| إيهاب جلال: لم أرفض تدريب الزمالك.. ومستحيل أن أوافق حاليًا -
بالفيديو.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
فيديو| عبد الجليل إمام: الزمالك رشحني لمنصب إداري: «مش مدير كرة» -
البوليساريو وشعار المثليين.. أعلام فجرت أزمات فنية -
قعدة رجالة - شريف سلامة لـ مكسيم ... هو أنا شكلي صايع أوي كده -
قعدة رجالة - إضحك مع إياد وشريف ومكسيم ... زي ما اكون تعبان وإرتحت -
غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فوساتي: لست قلقا من معرفة كوزمين بإمكانيات لاعبي العين

Google+ Print
فوساتي: لست قلقا من معرفة كوزمين بإمكانيات لاعبي العين فوساتي: لست قلقا من معرفة كوزمين بإمكانيات لاعبي العين

أكد جورج فوساتي المدير الفني للعين الإماراتي عن صعوبة مواجهة كأس السوبر يوم الجمعة أمام أهلي دبي على ملعب محمد بن زايد، خاصة وأنها المباراة الرسمية الأولى له.

وتولى فوساتي تدريب العين خلفا للروماني أوريليان كوزمين المدير الفني الحالي لأهلي دبي، وذلك في يوليو الماضي.

وعن ذلك قال فوساتي في المؤتمر الصحفي: "معرفة كوزمين لإمكانيات لاعبي فريقي لا تقلقني، فأنا أثق فيهم جميعا وقدرتهم على صناعة الفارق والنجاح في تطبيق فكري".

وأضاف "فترة الإعداد كانت قصيرة، ولكنها مثمرة، ونجحنا في حصد كم معلومات هائلة عن العين في وقت قياسي وقمنا بدراسة الفريق جيدا".

وأشار المدرب الأوروجويائي "أعلم أن مدرب الأهلي قام بذلك أيضا وهو على معرفة كاملة بقدرات لاعبي فريقي، ولكن في المباراة، هناك عناصر مؤثرة سيكون لها الأفضلية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع