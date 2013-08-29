الأهلي السعودي في مشكلة بسبب الأخضر

منتخب السعودية استدعى 8 لاعبين من أهلي جدة، ليبعثر أوراق الأخير في التحضير لمواجهة سول الكوري في دوري أبطال آسيا.

الأخضر يلعب دورة ودية تبدأ يوم الأحد المقبل للتحضير لمباراة العراق في الـ15 من شهر اكتوبر المقبل خلال السباق لكأس أمم آسيا.

وهذه الدورة وفي ظل استدعاء ثمانية لاعبين من اهلي جدة، تعرقل مدرب الفريق فيتور بيريرا وحساباته بحسب صحيفة الوطن السعودية.

ويلعب أهلي جدة مع سول في الـ18 من سبتمبر المقبل.

واستدعى المنتخب السعودي من الأهلي كلا من عبد الله معيوف، منصور الحربي، أسامة هوساوي، كامل الموسى، معتز الموسى، مصطفى بصاص، وليد باخشوين، تيسير الجاسم.