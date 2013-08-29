تفاصيل العثور على قنابل يدوية من مخلفات حرب 73 بالإسماعيلية

تمكن خبراء المفرقعات من استخراج عدد من القنابل اليدوية، والتى تواجدت بماء ترعة الإسماعيلية أسفل كوبرى نفيشة الرئيسى بمدخل الإسماعيلية، مساء اليوم الخميس.

وكان الرائد كريم الطحان، خبير المفرقعات بإدارة الدفاع المدنى، انتقل إلى مقر البلاغ وتم الاستعانة بفريق الغواصين والمفرقعات والإنقاذ النهرى التى تمكنت من استخراج القنابل والمقدر تعدادها بـ8 قنابل.

وقال "الطحان" إن القنابل منزوعة تيلة التفجيرات وموجود بداخلها مادة البارود القابلة للتفجير، وتتبع القوات المسلحة ويعود تاريخ صناعتها لعام 1971.

ورجح الطحان أن سبب تواجد تلك القنابل تعود إلى فترة حرب أكتوبر وأنها عبرت عن طريق أحد تجار الخردة، الذى ربما استشعر الخطر وقام بالتخلص منها وإلقائها بالترعة فيما وجهت قوات الأمن الشكر للصياد الذى قام بالبلاغ ويدعى"عبد الله".

كان اللواء محمد عنانى مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من العميد حسن الزينى قائد الدفاع المدنى بمديرية الأمن، بورود بلاغا من احد الصيادين ويدعى عبدالله بعثوره على أجسام غريبة يعتقد أنها قنابل يدوية وتم الدفع بسرية المفرقعات بالإدارة، والتى تمكنت من استخراج الأجسام الغريبة والتى تبين أنها قنابل يدوية منزوعة الفتيل .

وقامت قوات الشرطة بإغلاق المنطقة حتى انتهت سرية المفرقعات والغواصين من المهمة دون أى إصابات وبعدها تم فتح الطريق وعاد إلى حركته الطبيعية.