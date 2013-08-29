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مصدر: أنصار الإخوان بسوهاج سيبدأون تحركاتهم بعد صلاة الفجر

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مصدر: أنصار الإخوان بسوهاج سيبدأون تحركاتهم بعد صلاة الفجر مصدر: أنصار الإخوان بسوهاج سيبدأون تحركاتهم بعد صلاة الفجر

حصل "اليوم السابع" على معلومات شبه مؤكدة عن وصول معلومات للجهات الأمنية بمحافظة سوهاج تفيد بأن تحركات أنصار جماعة الإخوان بالمحافظة سوف تبدأ عقب صلاة الفجر مباشرة وذلك لتنظيم وقفاتهم ومسيراتهم بغرض إرهاق القوات الأمنية على مدار اليوم، والخروج من الشوارع الجانبية من أجل إرباك تلك الأجهزة وإحداث عنصر المفاجأة فى حالة إن أرادوا الاشتباك معها.

وعلى جانب آخر أشار مصدر أمنى إلى أن التحرك فى ذلك التوقيت يعتبر داخل أوقات حظر التجوال، مما يجعل القوات من الشرطة والجيش تتعامل معهم على أنهم مخترقون للحظر ويطبق عليهم القانون.

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