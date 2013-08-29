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بالصور.. سباق للفروسية بمطروح خلال احتفالات العيد القومى

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بالصور.. سباق للفروسية بمطروح خلال احتفالات العيد القومى بالصور.. سباق للفروسية بمطروح خلال احتفالات العيد القومى

أقيم سباق للفروسية بعد عصر اليوم، الخميس، بمدينة مرسى مطروح، فى إطار الاحتفالات بالعيد القومى لمحافظة مطروح، تخليداً لذكرى انتصارات أبناء مطروح على قوات الاحتلال الإنجليزى عام 1915 خلال معركة وادى ماجد القريبة من مكان السباق.

حضر السياق وأمسية الشعر البدوى اللواء بدر طنطاوى الغندور، محافظ مطروح، واللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وبمشاركة عدد من الشعراء والفرسان بمنطقة الخروبة.

بدأ الاحتفال بتقديم المحافظ التحية لشهداء معركة وادى ماجد ولأحفادهم، وهنأ الجميع بالعيد القومى لمطروح الذى يواكب هذه الذكرى، كما قدم الشكر لأهالى المحافظة وعمدها ومشايخها وعواقلها الذين أثبتوا حبهم لوطنهم وحفاظهم عليه، متجاوزين عن أى مصلحة شخصية، من خلال مبادرة التصالح التى المجتمعى التى تابعها جميع أبناء ، وهى بمثابة دعوة من أبناء مطروح لكل الشعب المصرى بأطيافه المختلفة للتصالح ونبذ أى أعمال عنف أو تخريب حفاظا على وطنهم.

وعقب ذلك ألقى عدد من شعراء مطروح قصائد الشعر البدوى التى تمجد وتحكى بطولات أجدادهم، وتضحياتهم خلال معركة وادى ماجد.

تبع ذلك سباق الفروسية وعروض لمهارات السرعة والتحكم فى الخيول المشاركة، ومدى قدرة الفارس على التحكم فيها.

وفى نهاية الاحتفال قام اللواء بدر طنطاوى، محافظ مطروح، بتكريم 60 من فرسان مطروح و5 شعراء وعدد من المشاركين فى إقامة المهرجان، وتقديم شهادات تقدير لكل متسابق تقديرا لمشاركتهم الفاعلة فى الاحتفالات، وظهور مطروح بالشكل اللائق بها.

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