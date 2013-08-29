بالصور: تفاصيل سرقة مبالغ مالية من شركة كورية

بورسعيد – عبد الرحمن بصلة : منذ 2 ساعة 8 دقيقة

أعلنت مديرية أمن بورسعيد التفاصيل الكاملة حول واقعة قيام ملثمين بسرقة مبالغ مالية من أمام أحد البنوك.

وكشف المقدم إسلام الصياد المتحدث الإعلامى للمديرية أن شرطة النجدة تلقت بلاغا بوجود إطلاق أعيرة نارية أمام بنك الشركة المصرفية بشارع عاطف السادات بجوار قرية النورس - دائرة قسم الشرق.

> وعلى الفور انتقلت القوات اللازمة وضباط إدارة البحث وقسم الشرق وتبين توجه كل من المدير المالى للشركة المصرية الكورية للمنسوجات وأمين الخزينة ومحاسب الشركة وفرد أمن خاص مسلح (بطبنجة صوت) مستقلين السيارة رقم (ط ع س 4876) قيادة سائقها وذلك إلى بنك الشركة المصرفية بالفرع الكائن أمام حديقة الشهداء بجوار المحكمة لصرف رواتب العاملين بالشركة ، حيث قاموا بصرف مبلغ مليون ومائتان وخمسة آلاف وخمسمائة جنيه وتوجهوا عقب ذلك بالمبلغ لفرع الشركة الكائن بشارع عاطف السادات وترجل اثنين منهم داخل البنك لتغيير مبلغ 90 ألف جنيه إلى عملات صغيرة.

> وفى تلك الأثناء حضرت سيارة أجرة يستقلها خمسة أشخاص قام ثلاثة منهم بالنزول من السيارة وإطلاق أعيرة نارية فى الهواء والاستيلاء على حقيبة النقود من داخل السيارة وبداخلها مبلغ مليون ومائة وخمسة عشر ألف وخمسمائة جنيه ، وقام أحدهم بإصابة سائق سيارة الشركة بجرح طعنى بسيط بالفخذ الأيسر وأصيب أحمد أشرف عطية - 25 سنة- فرد أمن خاص بقرية النورس برش خرطوش بالزراع الأيسر ولاذ المتهمين عقب ذلك بالفرار.

> وقد انتقل على الفور اللواء سيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد لمكان البلاغ حيث اطمئن على المصابين وقام بمعاينة مكان البلاغ وتقابل مع موظفى الشركة وأمر على الفور بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط الجناة والمسروقات ويشار إلى عدم قيام إدارة الشركة بإخطار مديرية الأمن بتلك المأمورية لتأمين القائمين على صرف المبلغ وتأمين خط السير كما تفعل باقى الشركات عند قيامها بصرف مبالغ نقدية كبيرة .