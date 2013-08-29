شريف الشناوى: شكل جديد لراديو "90 90" نهاية سبتمبر

كتب : انتصار حسنى منذ 37 دقيقة

صرح شريف الشناوى رئيس مجلس إدارة مجموعة "ليو ميديا" القابضة عن التطورات التى ستحدث فى خريطة راديو "90 90" والشكل الجديد للراديو اعتبارا من يوم 22 سبتمبر المقبل، وذلك تطبيقا لإستراتجية الراديو التى تقوم على التجديد والتطويرالمستمر، لتلبية رغبات جميع فئات المستمعين على مدار العام.

وتستمر الإذاعة فى تقديم أحدث الأغانى المتنوعة والبرامج الطريفة، إضافة إلى التغطية الإخبارية على رأس الساعة، وذلك على مدار اليوم، وسوف تعلن الإذاعة عن أسماء البرامج والمذيعين قريبا بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على خريطة الراديو.