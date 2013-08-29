4 آلاف طن صادرات ميناء السد العالى إلى السودان خلال أغسطس



> أصدرت الإدارة العامة لهيئة ميناء السد العالى بأسوان، اليوم الخميس، بياناً حول حركة والصادرات والواردات عبر مينائى السد العالى شرق وحلفا شمال دولة السودان الشقيق، خلال شهر أغسطس الجارى.

وقال أسعد عبد المجيد رئيس الإدارة العامة لهيئة ميناء السد العالى، أن إجمالى حجم الصادرات إلى السودان، بلغت 3927 طن و100 كيلو خلال 9 صنادل نهرية “5 منها تابعة لهيئة وادى النيل و4 تابعة للخدمة الوطنية”، فيما بلغ حجم الواردات إلى مصر 18 طن و500 كيلو.

وأضاف أن إجمالى عدد المسافرين إلى السودان بلغ 1518 مسافراً خلال 4 رحلات نهرية طوال شهر أغسطس “308 مصرياً و1378 سودانياً و37 جنسيات أخرى”، فيما بلغ عدد القادمين إلى ميناء السد العالى جنوب مصر 952 عائداً على متن 4 رحلات أيضاً “173 مصرياً و767 سودانياً و12 من جنسيات أخرى”. وأكد رئيس ميناء السد العالى، أن حركة السفر من مصر إلى السودان عبر مينائى السد العالى وحلفا، تأثرت بالسلب خلال الأحداث الجارية، ولا سيما حركة توقف القطارات الذى يعتمد عليه معظم المسافرين.