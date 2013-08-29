بالصور.. ضبط 18 من المتهمين بإقتحام أقساط الشرطة بالفيوم

تمكنت حملة مكبرة من قوات الجيش والشرطة بالفيوم من إلقاء القبض على العديد من المطلوبين فى واقعة اقتحام قسم شرطة طامية والإعتداء على الضباط والأمناء والأفراد حتى الموت .

> نجحت الحملة التى أشرف عليها اللواء الشافعى محمد حسن مدير أمن الفيوم ، والعقيد أركان حرب ياسر جمعة قائد قوات الجيش بالمحافظة من ضبط كل من محمد سالم عبد المجيد 40 سنة ” بائع ” وبحوزته بندقية آلية ، ومحمد أحمد مرزوق 41 سنة ” سائق ” وبحوزته طبنجة مجهولة العيار والماركة ، وعلى سيد عبد المقصود 30 سنة ” حلاق ” وبحوزته 3 طلقات آلية ، ومحمد عاطف محمود 29 سنة ” تاجر ” وبحوزته لفافة من نبات البانجو وتمثال أسود يشتبه أن يكون آثريا ، وعماد ربيع رمضان 23 سنة ، وأشرف محمد السيد 26 سنة ” عامل ” ، وعيد على محمود 18 سنة ” بائع ” ، ومحمود عبد القادر أبو سريع 26 سنة ” نجار ” ، ومحمود شعبان محمد 20 سنة ” سمكرى ” ، وأحمد حمدى أمين 19 سنة ” سباك ” ، وهانى عبد المنعم على 25 سنة ” فران ” ، وحماده جمعة محمد 31 سنة ” سائق ” ، وأحمد إبراهيم محمد 30 سنة ” فلاح ” ، ومحمد جمعة أبو زيد 23 سنة ” مدرس ” ، ومحمود صلاح محمد 25 سنة ” سباك ” ، وجميعهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم (1) أحوال والخاصة بالتحريض واقتحام ديوان مركز شرطة طامية وسرقة محتوياته والأسلحة والذخيرة منه وإشعال النيران به والتعدى على الضباط والأفراد قوة المركز وما تم ضطبه من مضبوطات بحيازتهم مبلغ بسرقتها من مركز شرطة طامية .

> كما تم استهداف وضبط بعض العناصر المطلوب ضبطهم وإحضارهم بدائرة قسم الفيوم وهم أحمد محرم عبد التواب 27 سنة ” عاطل ” وبحوزته 2 بندقية آلية مبلغ بسرقتهما من إدارة شرطة النجدة ومطلوب ضبطه فى اقتحام وحرق وسرقة أسلحة ومتعلقات إدارة شرطة النجدة وإدارة تأمين الطرق والمنافذ ، وأحمد فاروق عبد الله 26 سنة ” عامل ” وبحوزته 3 كيلو من نبات البانجو المخدر ، وقرنى معوض السيد 29 سنة ” عاطل ” لاختراقه حظر التحول ومطلوب ضبطه فى اقتحام وحرق وسرقة أسلحة ومتعلقات إدارة شرطة النجدة وإدارة تأمين الطرق والمنافذ.