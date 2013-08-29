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انتقادات لـ"مايلي سايروس" بسبب إيحاءاتها الجنسية في مهرجان موسيقى أمريكي

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انتقادات لـ"مايلي سايروس" بسبب إيحاءاتها الجنسية في مهرجان موسيقى أمريكي انتقادات لـ"مايلي سايروس" بسبب إيحاءاتها الجنسية في مهرجان موسيقى أمريكي

كتب : أ ش أ منذ 41 دقيقة

تعرضت المطربة الشابة مايلس سايروس لانتقاد حاد ونقد لاذع، بسبب أدائها في مهرجان الموسيقى الأمريكي "إم تي في- في أم أووردز"، يوم الاثنين الماضي، وذلك بسبب الحركات والإماءات الحسية التي قامت بها في إطار العرض التي قدمته في المهرجان.

وذكر موقع "أكتو ستار" المعني بأخبار الفنانين، أن والد مايلي سايروس "بيللي ري سايروس" دافع عن ابنته باستماتة، إلا أن هذا لم يجنبها صيحات استهجان وغضب الآباء والأمهات بسبب هذا العرض، بخاصة وأن "مايلي" لم تتعد العشرين عاما وجميع معجبيها من المراهقين.

وكان مهرجان الموسيقى الأمريكي "إم تي في- في أم أووردز" قد بدأ فاعلياته يوم الأحد الماضي على مسرح "باركليز سنتر" في مدينة بروكلين الأمريكية، وسط منافسة شديدة بين نجوم الروك الأمريكيين، ومن المقرر أن يمتد حتى الحادي والثلاثين من أغسطس.

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