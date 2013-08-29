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بالصور| لقطات نادرة لعميدة الموسيقى الفرنسية "إديث بياف"

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بالصور| لقطات نادرة لعميدة الموسيقى الفرنسية "إديث بياف" بالصور| لقطات نادرة لعميدة الموسيقى الفرنسية "إديث بياف"

كتب : سارة سعيد منذ 33 دقيقة

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، مجموعة صور نادرة، للمغنية الفرنسية إديث بياف، الشهيرة بـ"عميدة الموسيقى الفرنسية"، مع الشاعر والملحن تشارلز دومون في باريس.

ولدت بياف في ديسمبر عام 1915، ويقال أنها ولدت على قارعة طريق بالفيل، إلا أن شهادة ميلادها تثبت أنها ولدت بمستشفى تينون، والدتها ذات جذور جزائرية ووالدها له أصول إيطالية.

افترشت بياف شوارع العاصمة الفرنسية في بداية حياتها، تغني للناس مقابل المال، واكتشف موهبتها لويس لوبلي، أحد أصحاب الملاهي الليلية، لتعمل بالغناء فيه، بعدها أدخلها الموسيقي ريموند أسو إلى دور الغناء الراقية، وكانت رحلتها للشهرة والمجد، إلا أن الكحول والحزن أصبحا صديقيها بعد فقدان طفلها، إثر إصابته بالتهاب السحايا.

أحبت بياف الملاكم الفرنسي العالمي مارسيل سيردان، بعد وفاة ابنها بفترة، ولكن وفاته إثر حادث عندما كان قادما لزيارتها، أصابتها بالهذيان، وتعرضت لحادث سير أدى لكسور بجسدها، ودخلت بعدها في حالة إدمان للمورفين، بسبب استخدام الأطباء له لتسكين آلامها، وتوفيت عام 1963 عن عمر يناهز 47 عاما.

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