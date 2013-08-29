«الداخلية»: ضبط 12 من أنصار مرسي بتهمة اقتحام محطة العتبة وترديد عبارات خادشة

ألقت شرطة النقل والمواصلات، مساء الخميس، القبض على 12 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس المعزول محمد مرسي، بتهمة اقتحام محطة مترو العتبة، وترديد عبارات خادشة للحياء. وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية إن حوالي 300 شخصًا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين قاموا بالتظاهر داخل محطة مترو الأنفاق بمنطقة العتبة لمحاولة تعطيل حركة المترو، وقاموا بترديد عبارات مسيئة تخدش حياء جمهور الركاب مستخدمين «إسبراي» في كتابات مسيئة وعبارات مخلة. وأضاف: تمكنت قوات شرطة النقل والمواصلات والعاملين بالمترو، وجمهور الركاب من ضبط عدد 12 منهم، وضبط بحوزتهم عدد 2 سلاح أبيض، وبعض اللافتات مُدون عليها عبارات مُسيئة للشرطة والقوات المسلحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

شبكةعيونالإخبارية

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