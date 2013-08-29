بالفيديو| رامي عصام "مطرب الثورة": "أنور" تم ضربه داخل مدرعة الجيش

كتب : إسلام زكريا منذ 6 دقائق

قال المطرب رامي عصام، الشهير بـ"مطرب الثورة"، إن سبب القبض على محمد أنور هو اشتباههم به بسبب شكله، إلى جانب الـ"تي شيرت" الذي كان يرتديه وبه بعض الكلمات التي استفزت أحد ضباط الجيش، وبعد ذلك قُبض عليه وتم الاعتداء عليه داخل المدرعة.

وأشار رامي، إلى أن كل ما حدث لـ"أنو" ليس بغريب على الداخلية، ومن المؤكد تكرار مثل هذه الواقعة سابقًا مع آخرين دون أن نعلم، وسيتكرر ذلك في الأيام المقبلة بسبب السلطة المتضخمة التي أخذها كل من الداخلية والجيش بحجة محاربة الإرهاب، بحسب قوله.

وأكد رامي نفي "أنو" أن أهالي المهندسين هم من اعتدوا عليه وأن الضباط هم من فعلوا ذلك، وقال رامي إن محمد أنور شخص ثوري محترم له موقف ثابت، ويرفض كل من خان الثورة والثوار، وليس له انتماءات لأي حركة أو تيار.