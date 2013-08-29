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أهالى مذبحة المنوفية يشعلون النار بمنزل القاتل إنتقامًا للضحايا

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أهالى مذبحة المنوفية يشعلون النار بمنزل القاتل إنتقامًا للضحايا أهالى مذبحة المنوفية يشعلون النار بمنزل القاتل إنتقامًا للضحايا


> أشعل العشرات من أهالى عزبة شيحة التابعة لقرية ميت فارس مركز بركة السبع النيران فى منزل المتهم بإرتكاب مذبحة الخلافات الزوجية التى راح ضحيتها 5 أشخاص من أهالى القرية من بينهم زوجته وأبويها وإثنين آخرين إنتقاما لهم .
> حيث تجمع أهالى القرية عقب تشييع الجثامين لمثواهم الأخير وقررا الانتقام والفتك بالمتهم وأهله وأقتحموا قرية ميت موسى التابعة لمركز شبين الكوم المقيم بها المتهم وعائلته بالاسلحة البيضاء والنارية وألقوا بزجاجات الملوتوف على منزليين الاول ملك المتهم – أيمن السيد غنيم – مكون من طابقين والثانى ملك والده مكون من ثلاث طوابق ولم تحدث ثمة إصابات بشرية نتيجة هروب المتهم وأهله من القرية عقب إرتكابه المذبحة .
> وعلى الفور إنتلقت الاجهزة الامنية وقوات الحماية المدنية والاطفاء بقيادة العميد جمال شكر مدير إدارة البحث الجنائى وإستطاعت السيطرة على الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة .

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