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محمود مسلم: نحن أمام عصابة إرهابية خائنة تتحرك بأصابع خارجية

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محمود مسلم: نحن أمام عصابة إرهابية خائنة تتحرك بأصابع خارجية محمود مسلم: نحن أمام عصابة إرهابية خائنة تتحرك بأصابع خارجية

كتب : سهيلة حامد الخميس 29-08-2013 19:05

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، مدير تحرير جريدة "الوطن"، إننا "أمام عصابة إرهابية وخائنة، تتحرك بأصابع خارجية، خانوا الثوار والمعارضة وخانوا الإسلام، الذين تاجروا به وأساءوا إليه، وخانوا تراب الوطن عندما سلطوا ميليشياتهم للتخريب في سيناء"،.

وأضاف مسلم، خلال لقائه ببرنامج "الحياة الآن" على قناة "الحياة"، أننا كنا نعيش في احتلال، يغدر بالشعب، متسائلًا: "هل يوجد فصيل يقول على شعبه خائن ويهتفوا ضد الجيش؟".

كما كشف مدير تحرير "الوطن"، عن السعادة البالغة التي عمت المواطنين، بعد نبأ القاء القبض على البلتاجي، حيث أقسم بأن المواطنين يحتفلون في الشوارع بالسيارات، من فرط سعادتهم، مكررًا: " كانت في احتلال".

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