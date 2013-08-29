"عشم" يشارك في الدورة الثالثة من مهرجان "مالمو" للسينما العربية بالسويد

كتب : نورهان طلعت الخميس 29-08-2013 17:41

ينافس فيلم "عَشّمْ" للمخرجة ماجي مرجان، في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان "مالمو" للسينما العربية بالسويد، الذي تُقام دورته الثالثة في الفترة من 2 إلى 8 سبتمبر 2013، وستقوم ماجي مرجان بمصاحبة الفيلم لحضور عروضه بالمهرجان.

الفيلم الذي أنتجته شركة فيلم كلينك، يتنافس في دورة هذا العام مع 11 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بالإضافة إلى عرضه في برنامج عروض المدارس الذي يهدف إلى تعزيز التفاهم والتبادل الثقافي بين السكان الناطقين بالعربية ومجموعات إثنية أخرى تشاركهم العيش في السويد من خلال عرض أفلام من مختلف الجنسيات العربية، حيث يصل عدد الجاليات المقيمة في السويد إلى حوالي 175 جنسية مختلفة.

وبعودة الفيلم من السويد، من المنتظر أن يشارك "عَشّمْ" في المسابقة الرسمية ضمن الدورة السابعة من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا في المملكة المغربية، والتي تنطلق في الفترة بين 23 و 28 سبتمبر المقبل.

فيلم عَشّمْ الذي أنتجته شركة فيلم كلينك، يُعد هو التجربة الروائية الطويلة الأولى لماجي مرجان في مجال الإخراج، بعد عدة تجارب وثائقية ومتوسطة الطول، وهو أيضًا تجربتها الأولى في التأليف.