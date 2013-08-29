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وزير خارجية السودان يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكى

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وزير خارجية السودان يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكى وزير خارجية السودان يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكى

تلقى وزير الخارجية السودانى، على كرتى، اتصالا هاتفيا اليوم، الخميس، من نظيره الأمريكى جون كيرى، أبلغه فيه بتعيين المبعوث الأمريكى الجديد للسودان وجنوب السودان دونالد بوث.

وأوضح كيرى، خلال الاتصال، أن المهمة الأساسية للمبعوث الأمريكى الجديد تنحصر فى المساعدة على تحريك القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان، إلى جانب العمل على تحسين العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه، عبر وزير الخارجية السودانى، عن أمله فى أن ينصب تركيز المبعوث الأمريكى الجديد على إصلاح العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، والسعى لتحقيق قدر من التطبيع، يفضى إلى إيفاء الولايات المتحدة التزاماتها السابقة برفع اسم السودان من قائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وإلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة من الولايات المتحدة على السودان.

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مصر 365

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