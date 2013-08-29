مصدر قضائى:النيابة تحقق مع البلتاجى فى قضية قتل المتظاهرين أمام الإرشاد السبت

أكد مصدر قضائى رفيع بنيابة جنوب القاهرة الكلية أنه سوف يتم التحقيق مع الدكتور محمد البلتاجى القيادى بجماعة الاخوان المسلمين وأمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة ، لإتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين يوم 30 يونيو أمام مكتب الارشاد بعد غدا السبت .

> كان قد أكد المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الاول لنيابات جنوب القاهرة أن النيابة انتهت من التحقيقات فى قضية قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم ، مؤكدا أنه سوف يتم إحالة المتهمين الجدد للقضية التى يحاكم فيها بديع وآخرين وموجلة لجلسة 25 أكتوبر المقبل.

وان المتهمين الذين يشملهم قرار الإحالة هم مهدى عاكف وسعد الكتاتنى وصفوت حجازى واسامه ياسين الذبن خضعوا لتحقيقات النيابة العامة ومن المقرر إحالة محمد البلتاجى وعصام العريان المطلوبين على ذمة قضايا أخرى تتعلق باتهامهم بالتحريض على أحدأث العنف عقب عزل الرئيس مرسى.