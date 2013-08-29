أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 3 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
فيديو| إيهاب جلال: لم أرفض تدريب الزمالك.. ومستحيل أن أوافق حاليًا -
بالفيديو.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
فيديو| عبد الجليل إمام: الزمالك رشحني لمنصب إداري: «مش مدير كرة» -
البوليساريو وشعار المثليين.. أعلام فجرت أزمات فنية -
قعدة رجالة - شريف سلامة لـ مكسيم ... هو أنا شكلي صايع أوي كده -
قعدة رجالة - إضحك مع إياد وشريف ومكسيم ... زي ما اكون تعبان وإرتحت -
غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

بيرا: السعودية ترفع إنتاج النفط لمستوى قياسى فى الربع الثالث

Google+ Print
بيرا: السعودية ترفع إنتاج النفط لمستوى قياسى فى الربع الثالث بيرا: السعودية ترفع إنتاج النفط لمستوى قياسى فى الربع الثالث

قالت شركة استشارات الطاقة الأمريكية الرائدة "بيرا"، إن تتجه لضخ 10.5 مليون برميل يوميا من الخام فى الربع الثانى من العام، بزيادة مليون برميل يوميا عن الربع الثانى، وهو ما سيكون أعلى إنتاج فصلى لها على الإطلاق.

وقال جارى روس الرئيس التنفيذى لبيرا "سبب إنتاجهم بهذا القدر بسيط- العالم بحاجة إلى النفط، توازن العرض والطلب الحالى فى السوق الحاضرة هو الأضيق منذ فترة طويلة"، وبعثت بيرا بتقديراتها إلى العملاء فى وقت سابق هذا الأسبوع.

وتراجع إنتاج النفط الليبى من 1.4 مليون برميل يوميا إلى 250 ألف برميل يوميا، بعد أن تسببت احتجاجات فى غلق حقول، والسعودية أكبر منتج للنفط فى أوبك، والبلد الوحيد الذى يملك طاقة كبيرة غير مستغلة.

وقال روس إن حوالى 400 ألف برميل يوميا من المعروض الإضافى ستوجه لتلبية الطلب السعودى على الكهرباء، خلال موسم ذروة الطلب الصيفى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً