بيرا: السعودية ترفع إنتاج النفط لمستوى قياسى فى الربع الثالث

قالت شركة استشارات الطاقة الأمريكية الرائدة "بيرا"، إن السعودية تتجه لضخ 10.5 مليون برميل يوميا من الخام فى الربع الثانى من العام، بزيادة مليون برميل يوميا عن الربع الثانى، وهو ما سيكون أعلى إنتاج فصلى لها على الإطلاق.

وقال جارى روس الرئيس التنفيذى لبيرا "سبب إنتاجهم بهذا القدر بسيط- العالم بحاجة إلى النفط، توازن العرض والطلب الحالى فى السوق الحاضرة هو الأضيق منذ فترة طويلة"، وبعثت بيرا بتقديراتها إلى العملاء فى وقت سابق هذا الأسبوع.

وتراجع إنتاج النفط الليبى من 1.4 مليون برميل يوميا إلى 250 ألف برميل يوميا، بعد أن تسببت احتجاجات فى غلق حقول، والسعودية أكبر منتج للنفط فى أوبك، والبلد الوحيد الذى يملك طاقة كبيرة غير مستغلة.

وقال روس إن حوالى 400 ألف برميل يوميا من المعروض الإضافى ستوجه لتلبية الطلب السعودى على الكهرباء، خلال موسم ذروة الطلب الصيفى.