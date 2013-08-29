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وفد شئون اللاجئين بالسودان يتوجه لتشاد لبحث عودة لاجئى دارفور

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وفد شئون اللاجئين بالسودان يتوجه لتشاد لبحث عودة لاجئى دارفور وفد شئون اللاجئين بالسودان يتوجه لتشاد لبحث عودة لاجئى دارفور

يتوجه وفد من معتمدية شئون اللاجئين السودانية، إلى دولة تشاد مطلع الأسبوع المقبل بغرض بحث سبل إعادة اللاجئين الدارفوريين فى معسكر تيسى لولايتى غرب ووسط دارفور.

وأوضح معتمد شئون اللاجئين المهندس حمد الجزولى مروءة، فى تصريح صحفى اليوم "الخميس"، أن الوفد سيقف على أوضاع اللاجئين فى تشاد، مشيرا إلى الأعداد الكبيرة التى أبدت رغبتها فى العودة للبلاد.

وقال الجزولى إن توقيع الصلح الذى تم بين قبيلتى "السلامات والمسيرية" وسط دارفور يسهم بصورة كبيرة فى تحسين الأوضاع على الحدود، مما سينعكس على عودة اللاجئين فى دولة تشاد.

وأكد أن اللجنة ستعمل على التحقق من أعداد السودانيين فى معسكرات اللجوء بتشاد، خاصة وأن هناك تضارب فى أعدادهم لتحديد الرقم الحقيقى، من خلال بحث هذا الأمر مع السلطات بتشاد سعيا من المعتمدية لإيجاد الحلول بغرض عودتهم للبلاد.

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