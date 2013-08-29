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جنوب أفريقيا تعارض التدخل العسكرى فى سوريا أو ضربها

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جنوب أفريقيا تعارض التدخل العسكرى فى سوريا أو ضربها جنوب أفريقيا تعارض التدخل العسكرى فى سوريا أو ضربها

أكدت وسائل إعلام نيجيرية أن حكومة جنوب أفريقيا أعلنت رفضها لأى شكل من أشكال التدخل العسكرى فى سوريا أو توجيه ضربة عسكرية لها بحجة استعمال أسلحة كيميائية فى النزاع الدائر فيها، وطالبت بمفاوضات من أجل حل هذه المشكلة بالطرق السلمية.

ونقلت وسائل الإعلام النيجيرية اليوم "الخميس" عن بيان لوزارة خارجية جنوب أفريقيا أن جنوب أفريقيا قلقة من استمرار أعمال العنف فى سوريا وانتهاكات حقوق الإنسان بها، وأنها تعتقد أن ضرب سوريا لن يحل المشكلة، ومطالبة بريتوريا بانتظار نتائج التحقيق الذى يجريه فريق الخبراء الدولى ورأى مجلس الأمن فى التحقيقات.

وأكد البيان أن جنوب أفريقيا تدين بقوة استخدام الأسلحة الكيماوية وأسلحة الدمار الشامل، وأن استخدام هذه الأسلحة لا يمكن تبريره بأى حال من الأحوال، لأن الشعب السورى هو الذى سيعانى من أى ضربة، التى من المنتظر أن تؤثر أيضا على البنية التحتية لسوريا.

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