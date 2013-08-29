مجلس الأمن يستجيب لطلب مون تمديد ولاية يونيفل فى لبنان لعام آخر

وافق مجلس الأمن الدولى اليوم "الخميس"على طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "يونيفل" حتى الخامس عشر من شهر أغسطس من العام المقبل.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، قد طلب من مجلس الأمن الدولى الموافقة على تمديد ولاية "يونيفل " والتى من المقرر أن تنتهى بعد غد السبت، وذلك بناء على رسالة تسلمها الأمين العام من وزير خارجية لبنان عدنان منصور، يطلب فيها أن "يقوم المجلس بتمديد ولاية القوة المؤقتة لفترة أخرى مدتها سنة واحدة، ودونما تعديل لولاية القوة".

وقال الأمين العام إن القوة المؤقتة فى لبنان "تواصل القيام بدورها الحيوى فى ضمان إحلال السلام والاستقرار فى جنوب لبنان، وكذلك كفالة احترام كل من لبنان وإسرائيل للخط الأزرق احتراما تاما".

وأضاف بان كى مون فى رسالته إلى رئيسة مجلس الأمن الدولى السفيرة كريستينا بريسفال مندوبة الأرجنتين الدائمة لدى الأمم المتحدة، والتى تتولى بلادها رئاسة أعمال المجلس لشهر أغسطس الجارى أن القوة المؤقتة فى لبنان " يونيفل" تواصل وفقا لولايتها مراقبة وقف الأعمال العدائية ومساعدة القوات المسلحة اللبنانية فى اتخاذ خطوات نحو إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطانى، خالية من أى عناصر مسلحة وأى عتاد أو أسلحة غير مرخص لها.