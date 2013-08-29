وصول طائرة مساعدات كويتية لمتضرري السيول بالسودان

وصلت إلى مطار الخرطوم اليوم الخميس طائرة الإغاثة الثالثة، التي تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية، تقدر حمولتها بنحو عشرة أطنان، وذلك في إطار الجسر الجوي لمساعدة متضرري السيول والفيضانات التي اجتاحت السودان مؤخرا.

ونقلت شبكة ” الشروق ” السودانية، عن رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي برجس البرجس،قوله “إن الطائرة تحمل موادا غذائية وإغاثية، إضافة إلى مضخات المياه والمولدات الكهربائية ” .

وأضاف أن فريق جمعية الهلال الأحمر سيعزز من وجوده الميداني في السودان، للإشراف على توزيع مواد الإغاثة المختلفة، وتلبية احتياجات المتضررين، وتعزيز جهود السلطات السودانية في ظل الظروف القائمة.

وأشار البرجس، إلى أن هذه المساعدات تدل على روابط الأخوة الصادقة التي تربط بين الشعبين، مؤكدا على أن الكويت لا تتأخر عن مساعدة أشقائها في الوطن العربي، وأنها ستظل دائما داعمة للسودان.

يذكر أن هذه المساعدات، جاءت تنفيذاً لتوجيهات نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومتابعة من مجلس الوزراء الكويتي، لتقديم مساعدات بقيمة 2ر5 مليون دولار.

> أ ش أ