أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 3 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
فيديو| إيهاب جلال: لم أرفض تدريب الزمالك.. ومستحيل أن أوافق حاليًا -
بالفيديو.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
فيديو| عبد الجليل إمام: الزمالك رشحني لمنصب إداري: «مش مدير كرة» -
البوليساريو وشعار المثليين.. أعلام فجرت أزمات فنية -
قعدة رجالة - شريف سلامة لـ مكسيم ... هو أنا شكلي صايع أوي كده -
قعدة رجالة - إضحك مع إياد وشريف ومكسيم ... زي ما اكون تعبان وإرتحت -
غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. أونا

وصول طائرة مساعدات كويتية لمتضرري السيول بالسودان

Google+ Print
وصول طائرة مساعدات كويتية لمتضرري السيول بالسودان وصول طائرة مساعدات كويتية لمتضرري السيول بالسودان

وصلت إلى مطار الخرطوم اليوم الخميس طائرة الإغاثة الثالثة، التي تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية، تقدر حمولتها بنحو عشرة أطنان، وذلك في إطار الجسر الجوي لمساعدة متضرري السيول والفيضانات التي اجتاحت السودان مؤخرا.

ونقلت ” الشروق ” السودانية، عن رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي برجس البرجس،قوله “إن الطائرة تحمل موادا غذائية وإغاثية، إضافة إلى مضخات المياه والمولدات الكهربائية ” .

وأضاف أن فريق جمعية الهلال الأحمر سيعزز من وجوده الميداني في السودان، للإشراف على توزيع مواد الإغاثة المختلفة، وتلبية احتياجات المتضررين، وتعزيز جهود السلطات السودانية في ظل الظروف القائمة.

وأشار البرجس، إلى أن هذه المساعدات تدل على روابط الأخوة الصادقة التي تربط بين الشعبين، مؤكدا على أن الكويت لا تتأخر عن مساعدة أشقائها في الوطن العربي، وأنها ستظل دائما داعمة للسودان.

يذكر أن هذه المساعدات، جاءت تنفيذاً لتوجيهات نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومتابعة من مجلس الوزراء الكويتي، لتقديم مساعدات بقيمة 2ر5 مليون دولار.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه