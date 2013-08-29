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نشطاء يدشنون حملة “فاهمينكو” بالدقهلية لكشف مخططات الأنظمة السابقة

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نشطاء يدشنون حملة “فاهمينكو” بالدقهلية لكشف مخططات الأنظمة السابقة نشطاء يدشنون حملة “فاهمينكو” بالدقهلية لكشف مخططات الأنظمة السابقة

دشن عدد من النشطاء السياسيين بالدقهلية حملة (فاهمينكو) لكشف مخططات الأنظمة السابقة وتوجهات أنصارهم لإجهاض ثورة 25يناير ولإعلان رفض تشبيه ثورة30 علي أنها انقلاب علي ثورة 25 يناير.

وقال الناشط السياسى ومنسق عام الحملة وسام الشحات أن سبب إنشاء الحملة أن الشارع المصرى بدأ يعانى من تشتيت فكرى واغتيالات معنوية ومست بشكل كبير النشطاء السياسيين فإنطلقت الحملة لتؤكد للجميع  فكر ومباديء ثورة 25 لدي ثوار يناير ولن يتهاونو في سبل تحقيق اهداف الثورة تاتي الحملة في شكل مختصر لشعارات تحس الشارع علي الثبات علي اهداف ثورة يناير وترسل للقائمين علي الأمر.

وأضاف الشحات أن توقيت إعلان الحملة بات كثيراً قيد المناقشة للإعلان عنها في وقت لا يسهل علي الفاسدين تشويهها.

وأشار أحمد البيومي منسق المحلة في دمياط والمنسق العام للحركة الشعبية للتغيير ، لا تهاون في تحقيق أهداف الثورة وسنقف بكل حسم وتحدي وإصرار حتي أخر الزمن لتحقيق اهداف الثورة وتابع قائلا اتعجب كثيرا من فلول باتو يحلمون بالاستحواذ علي الدولة كما سبق عهدهم الفاسد في حين انهم كانو من وقت سابق ليس بالكثير كانو يعانون من الاقصاء ويتمنون المشاركة لا المغالبة .

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