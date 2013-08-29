محادثات عسكرية بين شمال وجنوب السودان لانهاء اضطرابات الحدود

تم التوصل الاتفاق بين القيادة العسكرية لدولتي السودان وجنوب السودان على إنهاء التوتر الذي شهدته منطقة “جودة الفخار” الحدودية، حيث تم احتواء الموقف تماما من خلال جلسة صلح مشتركة بين قادة هيئة الاستخبارات بالبلدين.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصوارمي خالد سعد، في تصريح اليوم الخميس-لوكالة السودان للأنباء- أنه نتيجة لمحادثات جرت بين رئيس هيئة الاستخبارات والأمن السوداني الفريق الركن صديق عامر حسن، واللواء الركن ماج بول مدير استخبارات الجيش الشعبي, من أجل تلافي المشاكل الحدودية التي حدثت بين دولتي السودان وجنوب السودان، حيث تم عقد اجتماع في منطقة “جودة دبة الفخار” -بولاية النيل الأبيض- أسفرت عن مباشرة الفريق الميداني المنبثق من اللجنة الأمنية المشتركة بين الدولتين لأداء مهامه، وأن يقوم بزياراته تنفيذا لقرارات الاجتماع الأمني الثالث الذي عقد بالخرطوم يومي 30 و 31 يوليو الماضي، والذي كان أحد مخرجاته أن تقوم الفرق الميدانية بزيارات لمناطق التماس الحدودية.

وقال الصوارمي، أن الفريق الأمني المشترك تمكن من أداء مهامه استنادا على الدعم اللوجستي المقدم من جيشي الدولتين، مشيرا إلى أن هذه الفرق الميدانية ستستمر في زيارة مناطق التماس الحدودية بين الدوليتين، لتحقيق الاستقرار في كل المناطق.

أ ش أ