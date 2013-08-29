تمرد المنوفية:تظاهرات 30 أغسطس ستشهد نهاية الإخوان سياسياً

قال محمد أبو ستيت منسق حركة تمرد بالمنوفية إن القاء القبض على محمد البلتاجى القيادى الإخوانى البارز لجماعة الاخوان سيربك حسابات الاخوان خصوصاً فى هذا التوقيت قبل الحشد لتظاهرات 30 أغسطس مضيفاً انه بالرغم من أهمية البلتاجى التنظيمية إلا أن محمود عزت وحسين ندا وعصام العريان هم العقل المدبر للإخوان الآن.

> وأضاف أبو ستيت أن القبض على هؤلاء ستكون الضربة القاضية الحقيقية لجماعة الاخوان مشيراً الى أن مظاهرات 30 اغسطس هى الامل الاخير للجماعة وسيحاولون ان يستغلوها بقدر الإمكان لتنفيذ خطة الأرض المحروقة التى هددوا بها ، مطالباً الأجهزة الأمنية بإحكام السيطرة على الأماكن التى هدد الإخوان بإحراقها والتعامل الفورى مع كل من يحاول المساس بالأمن القومى لمصر .