أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 3 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
فيديو| إيهاب جلال: لم أرفض تدريب الزمالك.. ومستحيل أن أوافق حاليًا -
بالفيديو.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
فيديو| عبد الجليل إمام: الزمالك رشحني لمنصب إداري: «مش مدير كرة» -
البوليساريو وشعار المثليين.. أعلام فجرت أزمات فنية -
قعدة رجالة - شريف سلامة لـ مكسيم ... هو أنا شكلي صايع أوي كده -
قعدة رجالة - إضحك مع إياد وشريف ومكسيم ... زي ما اكون تعبان وإرتحت -
غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

تمرد المنوفية:تظاهرات 30 أغسطس ستشهد نهاية الإخوان سياسياً

  • 16
Google+ Print
تمرد المنوفية:تظاهرات 30 أغسطس ستشهد نهاية الإخوان سياسياً تمرد المنوفية:تظاهرات 30 أغسطس ستشهد نهاية الإخوان سياسياً

قال محمد أبو ستيت منسق حركة تمرد بالمنوفية إن القاء القبض على محمد البلتاجى القيادى الإخوانى البارز لجماعة الاخوان سيربك حسابات الاخوان خصوصاً فى هذا التوقيت قبل الحشد لتظاهرات 30 أغسطس مضيفاً انه بالرغم من أهمية البلتاجى التنظيمية إلا أن محمود عزت وحسين ندا وعصام العريان هم العقل المدبر للإخوان الآن.
> وأضاف أبو ستيت أن القبض على هؤلاء ستكون الضربة القاضية الحقيقية لجماعة الاخوان مشيراً الى أن مظاهرات 30 اغسطس هى الامل الاخير للجماعة وسيحاولون ان يستغلوها بقدر الإمكان لتنفيذ خطة الأرض المحروقة التى هددوا بها ، مطالباً الأجهزة الأمنية بإحكام السيطرة على الأماكن التى هدد الإخوان بإحراقها والتعامل الفورى مع كل من يحاول المساس بالأمن القومى لمصر .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا