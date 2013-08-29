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ليبيا تقترح إستراتيجية تعاون أمنى مع تونس

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ليبيا تقترح إستراتيجية تعاون أمنى مع تونس ليبيا تقترح إستراتيجية تعاون أمنى مع تونس

عرضت ليبيا خلال اجتماع اليوم "الخميس" فى طرابلس بين رئيس وزرائها على زيدان ووزير الخارجية التونسى عثمان الجرندى عقد اجتماع يضم مسئولين فى البلدين، لبحث الأمن على الحدود.

وقال وزير الخارجية الليبى محمد عبد العزيز "اقترحنا خلال هذا اللقاء عقد اجتماع موسع يضم فريقا ليبيا يتكون من وزارتى الدفاع والداخلية ورئيس جهاز المخابرات ونظيره من الجانب التونسى، لوضع إستراتيجية تعاون أمنى عملياتى بما يحقق استتباب الأمن على الحدود بين البلدين الشقيقين".

وأضاف عبد العزيز فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية، أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى "إنهاء عمليات التهريب للسلع المدعمة والأسلحة وهروب بعض العناصر الإرهابية سواء من تونس إلى ليبيا أو العكس".

كذلك، تناولت محادثات الخميس التعاون الاقتصادى والاستثمارات وتنمية المناطق الحدودية بين ليبيا وتونس، حيث تعتبر المنطقة الحدودية بين البلدين مركزا لعمليات التهريب الإقليمية وخصوصا لتهريب الأسلحة التى تم الاستيلاء عليها من ترسانة نظام معمر القذافى، ويعبرها آلاف المواطنين من البلدين.

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