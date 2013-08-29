إقرار ضوابط توزيع منح جامعة سيناء

أقرت اللجنة الخاصة بتوزيع منح جامعة سيناء بمحافظة شمال سيناء ضوابط الاستفادة من المنح المقررة من الجامعة للمستحقين منها من أبناء المحافظة والية الاستفادة منها.

جاء ذلك فى اجتماع الجنة برئاسة اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، وبحضور اللواء سامح عيسى سكرتير عام المحافظة والمهندس عز الدين شاكر مستشار المحافظ، وعدد من رؤساء وممثلى الأحزاب والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدنى، وبعض المشايخ والقيادات الشعبية والسياسية والتنفيذية.

وأكدت اللجنة على إقرار مبدأ التفوق بنسبة 90% فأكثر كشرط أساسى للحصول على المنحة، والعمل على تطبيق باقى الضوابط المقررة للحصول على المنحة، مع مراعاة أن يكون هناك نصيب لأبناء وسط سيناء وباقى مراكز المحافظة حسب الضوابط المطبقة.

ومن جانبه أكد المحافظ أنه سيبذل جهوده لدى الدكتور نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى، والدكتور رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء بهدف زيادة عدد المنح، مع العمل على توفير منح إضافية لأبناء وسط سيناء ومركزى رفح والشيخ زويد، أو تخصيص نسب محددة لكل منها فى كل كلية خارج المنح المقررة للمحافظة بإجمالى 30 منحة بواقع، 10 منح بكلية طب الفم والأسنان، وعدد 10 منح بكلية العلوم الهندسية، وعدد 10 منح بكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى.

ومن جهة أخرى جارى تخصيص عدد 20 منحة للطلاب المتفوقين بالقسم الأدبى، منها عدد 10 منح بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، وعدد 5 منح بكلية الحاسب الآلى، وعدد 5 منح أخرى بكلية إدارة الأعمال، وقررت اللجنة عقد اجتماع قريب لتوزيع المنح.

يذكر أن هناك 204 طلاب متقدمين للحصول على منح من جامعة سيناء.

>