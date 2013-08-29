أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 3 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
فيديو| إيهاب جلال: لم أرفض تدريب الزمالك.. ومستحيل أن أوافق حاليًا -
بالفيديو.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
فيديو| عبد الجليل إمام: الزمالك رشحني لمنصب إداري: «مش مدير كرة» -
البوليساريو وشعار المثليين.. أعلام فجرت أزمات فنية -
قعدة رجالة - شريف سلامة لـ مكسيم ... هو أنا شكلي صايع أوي كده -
قعدة رجالة - إضحك مع إياد وشريف ومكسيم ... زي ما اكون تعبان وإرتحت -
غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"التضامن" ترفض طلب محافظة البحر الأحمر باستثنائها من خفض نسبة الحجاج

Google+ Print
"التضامن" ترفض طلب محافظة البحر الأحمر باستثنائها من خفض نسبة الحجاج "التضامن" ترفض طلب محافظة البحر الأحمر باستثنائها من خفض نسبة الحجاج

رفضت وزارة التضامن الاجتماعى الموافقة على الطلب المقدم من محافظة البحر الأحمر، بالمطالبة بإلغاء واستثناء المحافظة من تخفيض نسبة الحجاج المسافرين هذا العام للأداء فريضة الحج، والبقاء على حصتها مثل باقى المحافظات.
> من جانبه، صرح اللواء سعد الدين أمين سكرتير عام المحافظة، أن رد التضامن أكد أنه لا استثناءات للحج أو تمييز لجهة بخصوص الحصة الممنوحة للحج، نظرًا لتخفيض حصة الحج بنسبة 20% من جانب المملكة العربية لهذا الموسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً