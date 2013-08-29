"التضامن" ترفض طلب محافظة البحر الأحمر باستثنائها من خفض نسبة الحجاج

رفضت وزارة التضامن الاجتماعى الموافقة على الطلب المقدم من محافظة البحر الأحمر، بالمطالبة بإلغاء واستثناء المحافظة من تخفيض نسبة الحجاج المسافرين هذا العام للأداء فريضة الحج، والبقاء على حصتها مثل باقى المحافظات.

> من جانبه، صرح اللواء سعد الدين أمين سكرتير عام المحافظة، أن رد التضامن أكد أنه لا استثناءات للحج أو تمييز لجهة بخصوص الحصة الممنوحة للحج، نظرًا لتخفيض حصة الحج بنسبة 20% من جانب المملكة العربية السعودية لهذا الموسم.